45-летний вратарь сборной Египта раскритиковал политику ФИФА в отношении мячей ЧМ

45-летний вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари в преддверии матча группового турнира чемпионата мира-2018 против России раскритиковал ФИФА за выпуск новых мячей к каждому чемпионату мира. По его словам, голкиперам тяжело привыкать к новым мячам.

- Да, мы жертвы ФИФА и того, что футбол постоянно развивается, и на каждый турнир изготавливается новый мяч, - цитирует ТАСС Эль-Хадари. - Мяч удобен для бутсы, но не для перчатки голкипера. Вратари страдают больше всего от постоянной смены мячей. Но какой нам мяч дали - таким и надо играть.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)