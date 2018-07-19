40 миллионов интернет-пользователей посмотрели ЧМ-2018 на ресурсах Первого канала

Более 40 миллионов уникальных пользователей более 173 миллиона раз посмотрели контент чемпионат мира-2018 в России на всех digital-площадках Первого канала.

Наибольший интерес интернет-аудитории вызвали трансляции всех 64 встреч турнира в прямом эфире - 87,5 миллионов просмотров. Максимальный приток пользователей обеспечивали игры с участием сборной России - встречу 1/4 финала с Хорватией (2:2, пенальти - 3:4) 4 миллиона пользователей посмотрели 7,8 миллионов раз.



Матч 1/8 финала Россия - Испания (1:1, пенальти - 4:3) в интернете на ресурсах Первого 3,7 миллионов пользователей посмотрели 7,6 миллионов раз. Третьим по востребованности стал финал чемпионата - почти 4 миллиона пользователей и 4,7 миллионов просмотров.