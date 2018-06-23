23 июня. 21.00. Германия – Швеция: трансляция, видео

Чемпионат мира в России продолжается. В субботу, 23 июня, болельщиков по традиции ждут три матча турнира. И завершится игровой день в Сочи, где на местном стадионе "Фишт" встретятся сборные Германии и Швеции. В случае поражения действующие чемпионы мира не смогут выйти из группы, потому что и в первой встрече турнира они сенсационно уступили Мексики 0:1. Шведы напротив начали ЧМ с победы над Корей. Игра в Сочи сегодня начнется в 21.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Германия – Швеция. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Германия – Швеция.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!