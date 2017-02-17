Виталий Мутко: "Фильм BBC? Это все двойные стандарты"

Вице-премьер России, глава РФС Виталий Мутко, комментируя фильм английского телеканала BBC Two о российских фанатах, подчеркнул, что западные СМИ используют двойные стандарты. Накануне BBC Two показал фильм о российских болельщиках, которые якобы готовятся отомстить английским фанатам во время ЧМ-2018 за беспорядки в Марселе во время Euro-2016.

– Помимо того, что показано, у нас есть информация и другая, – приводит ТАСС слова Мутко. – Есть желание дискредитировать и вмешаться в ситуацию в России. Они пытаются найти какие-то слабые звенья, есть фильмы, в которых передергиваются слова. Не надо пугать нашими фанатами.

Наши ребята эмоциональные, да, они где-то могут какие– то рамки переступать. Я был в Марселе. Не хочу никого оправдывать, но я видел десятки тысяч фанатов, которые не давали прохода никому, полупьяные, они оккупировали порт. Но это никто не показывает, как они себя вели, как танцевали на столах.

Прошли матчи Лиги Европы – блестящие матчи в Ростове-на-Дону и Краснодаре. А посмотрите "Сент-Этьен" – "Манчестер Юнайтед". Что-то там про французских фанатов никто фильмы не снимает и расследования не проводят. Просто это все двойные стандарты и нюансы, связанные с любой возможностью дискредитировать саму идею; в целом, я считаю, что нужно спокойно делать свое дело.