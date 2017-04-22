В Волгограде запустят часы обратного отсчета до ЧМ-2018

В Волгограде запустят Часы обратного отсчета BUD AF до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, сообщает vlg-media.ru. Установлены они будут на верхней террасе Центральной набережной. Торжественное мероприятие пройдет 29 апреля. Рядом с часами на время мероприятия будет установлен шатер, в котором предложат поиграть в кикер, фингер-бол, а также забить пенальти и получить ценные призы. Организаторы и спонсоры обещают также викторину, победитель которой получит памятные подарки.

Аналогичные часы уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Екатеринбурге и Калининграде.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.