В Волгограде открыли инсталляцию к ЧМ-2018

Активисты волонтерского центра чемпионата мира-2018 открыли инсталляцию, посвященную чемпионату мира-2018, сообщает welcome2018.com. Церемония состоялась за 50 дней до старта Кубка конфедераций-2017. Право открыть композицию из двухметровых букв "Волгоград" предоставлено волонтерам, которые будут представлять город на всех четырех аренах Кубка конфедераций.

- Кандидаты прошли все ступени отбора, чтобы стать волонтерами Кубка конфедераций. Самыми востребованными функциями для участия в турнире стали сервисы для зрителей, протокол, билетная программа, транспорт и питание. А всего по двум направлениям программы подготовки волонтеров к ЧМ-2018 Волгограду к лету 2018 года предстоит подготовить более 3 тысяч добровольцев, - сказала председатель комитета молодежной политики Волгоградской области Елена Слесаренко.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.