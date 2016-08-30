19:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Австрии посмеялись над заявлением игрока сборной Грузии об участии на чемпионате мира-2018

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Нападающий венского "Рапида" и сборной Грузии Георгий Квилитая в преддверии игры национальной команды против Австрии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 заявил, что цель грузинской команды – участие на мировом первенстве в России. Отметим, что это заявление 23-летнего форварда австрийское издание Krone назвала "уморительным".

– Грузия многого ждет от предстоящего матча, – цитирует worldsport.ge Квилитаю. – Мы знаем, что в Австрии выступают звезды мирового уровня: Алаба, Арнаутович... Но мы играем у себя дома. Цель сборной Грузии – чемпионат мира-2018 в России.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Гарик "внук Наташи" Попов

Надеюсь,грузины после игры посмеются. Вперёд Грузия! Ждём в России!

19:32

честный человечишко

Дорогие наши грузинские друзья, укатайте этих австрийских смешных ребят...

19:23

Излучение Гаврилова-Черенкова

Уморительное высокомерие издания, чьи соотечественники тоже заняли последнее место в группе на Евро )))

19:22

vitvk

Вас когда-то называли ,,советскими бразильцами,,...Кипиани,Шенгелия,Дараселия,Салуквадзе...Удачи!!! Ждем в гости в 2018-м...

19:19

баламошка

И долго смеялись? Все смеялись или только издание Krone? Где статистика улыбок и хихиканий? ....... Какие странные новости.

19:18

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