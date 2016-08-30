В Австрии посмеялись над заявлением игрока сборной Грузии об участии на чемпионате мира-2018

Нападающий венского "Рапида" и сборной Грузии Георгий Квилитая в преддверии игры национальной команды против Австрии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 заявил, что цель грузинской команды – участие на мировом первенстве в России. Отметим, что это заявление 23-летнего форварда австрийское издание Krone назвала "уморительным".
– Грузия многого ждет от предстоящего матча, – цитирует worldsport.ge Квилитаю. – Мы знаем, что в Австрии выступают звезды мирового уровня: Алаба, Арнаутович... Но мы играем у себя дома. Цель сборной Грузии – чемпионат мира-2018 в России.
Гарик "внук Наташи" Попов
Надеюсь,грузины после игры посмеются. Вперёд Грузия! Ждём в России!
19:32
честный человечишко
Дорогие наши грузинские друзья, укатайте этих австрийских смешных ребят...
19:23
Излучение Гаврилова-Черенкова
Уморительное высокомерие издания, чьи соотечественники тоже заняли последнее место в группе на Евро )))
19:22
vitvk
Вас когда-то называли ,,советскими бразильцами,,...Кипиани,Шенгелия,Дараселия,Салуквадзе...Удачи!!! Ждем в гости в 2018-м...
19:19
баламошка
И долго смеялись? Все смеялись или только издание Krone? Где статистика улыбок и хихиканий? ....... Какие странные новости.
19:18