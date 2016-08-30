В Австрии посмеялись над заявлением игрока сборной Грузии об участии на чемпионате мира-2018

Нападающий венского "Рапида" и сборной Грузии Георгий Квилитая в преддверии игры национальной команды против Австрии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 заявил, что цель грузинской команды – участие на мировом первенстве в России. Отметим, что это заявление 23-летнего форварда австрийское издание Krone назвала "уморительным".

– Грузия многого ждет от предстоящего матча, – цитирует worldsport.ge Квилитаю. – Мы знаем, что в Австрии выступают звезды мирового уровня: Алаба, Арнаутович... Но мы играем у себя дома. Цель сборной Грузии – чемпионат мира-2018 в России.