19:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Тите: "Неймар попросил обратно капитанскую повязку, и он ее получит"

0
0
0

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что Неймар снова станет капитаном национальной команды. Форвард "Барселоны" получил капитанскую повязку после чемпионата мира-2014, но с осени 2016 года капитанские функции исполняли другие футболисты.

- Неймар подошел ко мне и сказал, что хочет снова стать капитаном сборной Бразилии, что он готов к этому, - цитирует твиттер BrazilStats2 Тите. - Он снова получит капитанскую повязку. Я улыбаюсь, когда кто-то сравнивает Неймара с Месси и Криштиану Роналду. Они находятся на пике, у него же еще многое впереди.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ