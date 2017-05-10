Судьба газона арены "Санкт-Петербург" решится завтра

Что делать с газоном на арене "Санкт-Петербург" и будет ли сыгран на ней матч 29-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" (17 мая) решится завтра, 11 мая, после визита в город представителей ФИФА.

По нашим данным "СЭ", проблема существует не только с газоном, но и с полем в целом. А именно со слоем-подложкой, на котором лежит газон. Аналогичные проблемы были в свое время на "Открытие Арене". После того как стадион был введен в строй, газон не сразу "прижился" к полю в целом – для этого понадобилось какое-то время. Требуется оно и для газона на арене "Санкт-Петербург".

Как бы там ни было, завтра будет решаться вопрос о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы к началу Кубку Конфедераций поле было в надлежащем состоянии. В зависимости от принятого решения станет ясно, где состоится матч "Зенит" – "Краснодар": на арене "Санкт-Петербург" или стадионе "Петровский".

Напомним, что матч "Зенит" – "Краснодар" должен стать третьим тестовым матчем на арене "Санкт-Петербург" перед Кубком Конфедераций. Однако не исключено, что ФИФА зачтет в качестве тестовых мероприятий два уже состоявшихся матча "Зенит" – "Урал" и "Зенит" – "Терек", а также два шоу, состоявшиеся ранее на арене "Санкт-Петербург".

Напомним также, что в настоящее время выкатное поле не может быть выдвинуто наружу, поскольку на этом месте ФИФА уже начал строительство медиа-городка.