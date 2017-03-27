16:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Строительные работы на арене "Лужники" закончены

0
0
0
0

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что Большая спортивная арена в Лужниках полностью реконструирована. По его словам, в течение ближайшего времени ее будут передавать в эксплуатацию.

– С ареной в Лужниках никаких проблем нет, – отметил Хуснуллин в эфире телеканала "Москва 24". – В марте все работы заканчиваем. Объект получился достойным и красивым. В течение одного-двух месяцев будем сдавать объект в эксплуатацию. Можно считать, что строительные работы закончены.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ