Строительные работы на арене "Лужники" закончены

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что Большая спортивная арена в Лужниках полностью реконструирована. По его словам, в течение ближайшего времени ее будут передавать в эксплуатацию.

– С ареной в Лужниках никаких проблем нет, – отметил Хуснуллин в эфире телеканала "Москва 24". – В марте все работы заканчиваем. Объект получился достойным и красивым. В течение одного-двух месяцев будем сдавать объект в эксплуатацию. Можно считать, что строительные работы закончены.