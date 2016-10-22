10:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Станислав Черчесов: "Забивака - хорошее имя, прямо в точку"

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Волк Забивака - талисман чемпионата мира-2018."Забивака". Звучит как название лекарства". Реакция соцсетей на выбор талисмана ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает удачно подобранным имя Забивака, которое дали Волку, ставшему талисманом чемпионата мира-2018. На звание официального талисмана ЧМ-2018 в России, помимо Волка, претендовали Кот и Амурский Тигр.

– Если брать тигра и волка, как зверя самого по себе, то мне тигр нравится больше, – цитирует "Р-Спорт" Черчесова. – Но в этой ситуации волк смышлено выглядел, поэтому неудивительно, что зрители выбрали именно его. Как говорится, глас народа – глас божий, поэтому с удовольствием принял этот выбор и рад, что такой мультзверь будет представлять нас. Волк будет не только членом команды, но и одним из главных членов чемпионата мира. Он будет не только с нами, но и со всеми командами, поэтому ему в этом плане повезло.

И имя соответствует тому, что видели в презентации. Имя хорошее, прямо в точку. Много футболистов в мире, которые соответствуют этому имени, но и последний матч (Россия – Коста-Рика, 3:4) показал, что мы тоже можем забивать много.

Опрос

Волк Забивака - идеальный талисман чемпионата мира-2018?
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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161022/1111146298.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

Забивака-Забивала-Вышибала)))

11:28

igorvasilevich

Забивала тогда лучше было, чем забивака. Скоро русский язык будет из таких слов паразитов только состоять.

11:21

Russkiy

Да Черчесов теперь то сборная должна играть каждый матч без поражений чтобы подняться с земли с колен. мы очень низко упали, а именно сборная страны упала, российский чемпионат стал слабый, мастерство наших футболистов упало напрочь исчезло. чтото нужно делать. я думаю нужно ввести смертную казнь той сборной которая проиграет домашний чемпионат мира, ну или просто какую то казнь

11:21

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