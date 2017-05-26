Стадионы ЧМ-2018 прошли госэкспертизу на 99 процентов

Стадионы, строящиеся в России к чемпионату мира 2018 года, практически полностью прошли государственную экспертизу, информирует "РИА Новости". Основные работы по экспертизе завершены на 99 процентов.

Стадия проектирования по стадионам для чемпионата мира закончена выдачей заключений о прохождении госэкспертизы. Предполагается, что все заключения по стадионам для ЧМ-2018 в итоге войдут в ЕГЗР – единый реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

По словам начальника Главгосэкспертизы Игоря Манылова, в тестовом режиме ЕГРЗ должен заработать уже с осени, с начала 2018 года он начнет регистрировать заключения о прохождении экспертизы в полном объеме.