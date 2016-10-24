Создательница Забиваки хочет работать в студии "Дисней"

Студентка кафедры графического дизайна Томского государственного университета Екатерина Бочарова, автор талисмана ЧМ-2018 Волка Забиваки, хочет работать в студии "Дисней". Сегодня она встретилась с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, который подарил ей уменьшенную копию памятника волку из мультфильма "Жил-был пес" ("Щас спою").

- Я с детства мечтала быть мультипликатором: разрабатывать персонажей, заниматься мультипликацией. Вообще в планах - уехать работать в "Дисней", - цитирует ТАСС Бочарову.

Также художница сообщила, что ФИФА выкупила у нее права на эскизы Волка за 500 долларов. Она выразила надежду, что ей дадут возможность поучаствовать в разработке талисманов для других крупных международных спортивных соревнований.