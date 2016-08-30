Сергей Рыжиков: "Быть послом чемпионата мира - это большая честь для меня"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков заявил, что для него большая честь стать послом Казани на чемпионате мира-2018. Голкипер, как и его партнер по команде Эльмир Набиуллин, а также двукратный призер Олимпиады по водному поло Ирек Зиннуров, актриса Екатерина Скулкина и певица Эльмира Калимуллина во вторник стали послами чемпионата мира, игры которого в том числе пройдут в Казани.

– Быть послом чемпионата мира – это большая честь для меня, – цитирует "Р-Спорт" Рыжикова. – И особенно приятно, что я стал обладателем этого звания в Казани, городе, который всегда будет для меня особенным, и в такой день. Сегодня день республики Татарстан, день города, и я от всей души поздравляю всех с этим праздником. Мы с нетерпением ждем чемпионат мира, и нам хочется, чтобы как можно больше жителей это нетерпение разделяло вместе с нами. Уверен, что Кубок конфедераций и чемпионат мира в России станут незабываемыми событиями в жизни города.