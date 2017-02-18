Россияне пригласили английских болельщиков на ЧМ-2018

Российские любители футбола исполнили песню, в которой приглашают британцев посетить Россию и убедиться в своем дружелюбном настрое, информирует RT. Накануне BBC Two показал фильм о российских болельщиках, которые якобы готовятся отомстить английским фанатам во время ЧМ-2018 за беспорядки в Марселе во время Euro-2016.
BBC: российские фанаты обещают устроить "фестиваль насилия" на ЧМ-2018 //
Болельщик "Спартака" опроверг информацию BBC об участии в беспорядках на Euro-2016 //
В фильме BBC говорится, что российские болельщики проводили "военную операцию" //
Василий Степанов – о беспорядках на Euro-2016: "Английский околофутбол сейчас в глубокой помойке" //
Футбольный хулиган заверил, что во время ЧМ-2018 не повторится история Euro-2016 //
"Армия хулиганов России": миф или реальность?
ДОЗВОН ГУБЕР
Ау, "дружелюбные музыкальные российские любители футбола", по совместительству -- мои соотечественники, вот с ТАКИМИ физиономиями А*ля "союз композиторов СССР", как в видео, прокатитесь в Киев и спойте о "своём дружелюбии"... То, что сделают с ВАМИ "укропы", произойдёт и на Ч.M.--018 со всеми цивилизованными евро--болелами.. Наша--рашенскую быдлоту фанатскую за 101-й км. удалить не удастся, т.к. именно ОНА даст наибольший доход в гос. казну.
14:10