13:52 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Россияне пригласили английских болельщиков на ЧМ-2018

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Российские любители футбола исполнили песню, в которой приглашают британцев посетить Россию и убедиться в своем дружелюбном настрое, информирует RT. Накануне BBC Two показал фильм о российских болельщиках, которые якобы готовятся отомстить английским фанатам во время ЧМ-2018 за беспорядки в Марселе во время Euro-2016.

BBC: российские фанаты обещают устроить "фестиваль насилия" на ЧМ-2018 // 
Болельщик "Спартака" опроверг информацию BBC об участии в беспорядках на Euro-2016 // 
В фильме BBC говорится, что российские болельщики проводили "военную операцию" // 
Василий Степанов – о беспорядках на Euro-2016: "Английский околофутбол сейчас в глубокой помойке" // 
Футбольный хулиган заверил, что во время ЧМ-2018 не повторится история Euro-2016 //
"Армия хулиганов России": миф или реальность?

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ДОЗВОН ГУБЕР

Ау, "дружелюбные музыкальные российские любители футбола", по совместительству -- мои соотечественники, вот с ТАКИМИ физиономиями А*ля "союз композиторов СССР", как в видео, прокатитесь в Киев и спойте о "своём дружелюбии"... То, что сделают с ВАМИ "укропы", произойдёт и на Ч.M.--018 со всеми цивилизованными евро--болелами.. Наша--рашенскую быдлоту фанатскую за 101-й км. удалить не удастся, т.к. именно ОНА даст наибольший доход в гос. казну.

14:10

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