Россияне пригласили английских болельщиков на ЧМ-2018

Российские любители футбола исполнили песню, в которой приглашают британцев посетить Россию и убедиться в своем дружелюбном настрое, информирует RT. Накануне BBC Two показал фильм о российских болельщиках, которые якобы готовятся отомстить английским фанатам во время ЧМ-2018 за беспорядки в Марселе во время Euro-2016.

BBC: российские фанаты обещают устроить "фестиваль насилия" на ЧМ-2018 //

Болельщик "Спартака" опроверг информацию BBC об участии в беспорядках на Euro-2016 //

В фильме BBC говорится, что российские болельщики проводили "военную операцию" //

Василий Степанов – о беспорядках на Euro-2016: "Английский околофутбол сейчас в глубокой помойке" //

Футбольный хулиган заверил, что во время ЧМ-2018 не повторится история Euro-2016 //

"Армия хулиганов России": миф или реальность?