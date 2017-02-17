Футбольный хулиган заверил, что во время ЧМ-2018 не повторится история Euro-2016

На британском телеканале BBC Two вышел фильм о российских фанатах на Euro-2016. Одним из героев фильма стал орловский фанат по имени Денис. По его словам, в 2018 году англичанам не стоит ожидать повторения ситуации в Марселе во время чемпионата Европы.

– Вы ждете продолжения на ЧМ-2018?

– Нет, абсолютно нет, – подчеркнул болельщик на хорошем английском. – Совершенно точно всех лидеров фанатских группировок заблокируют, не дадут им действовать. Но кто-то точно попытается что-то сделать, это сто процентов.

– Как избежать избиения?

– Сложный вопрос. Нужно находиться с семьей, с детьми. Если болельщик находится на улице со своим другом тоже мужского пола, ему нужно закладываться на то, что он может получить по заднице.