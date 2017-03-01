Пусконаладочные работы на "Фиште" завершатся через 2-3 дня

Работы по реконструкции сочинского "Фишта" к Кубку конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 завершены, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуду. В ближайшие 2 - 3 дня завершатся и пусконаладочные работы. 28 марта на арене проведут товарищеский матч Россия и Бельгия.

- Мы не видим угроз срыва тестовых мероприятий, работы по реконструкции завершены, через 2 - 3 дня завершим пусконаладочные работы, - цитирует "Р-Спорт" Долуду. - Осталось доделать северную временную трибуну. 15 марта, надеемся, когда субподрядчик поставит нам металл, работы будут завершены. Все идет по графику. На сегодняшний день стадион уже передан управляющей компании, которая будет готовить его как к Кубку конфедераций и чемпионату мира, так и к тестовым матчам.

"Фишт" примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций и четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.