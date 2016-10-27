Промес - вне предварительной заявки сборной Голландии

Нападающий "Спартака" Квинси Промес не попал в предварительный список игроков сборной Голландии, вызванных на два предстоящих матча, сообщает пресс-служба "оранжевых". 9 ноября команда Данни Блинда проведет контрольную встречу со сборной Бельгии, а 13 ноября в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет с Люксембургом.

В настоящее время форвард "Спартака" продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Возвращение 24-летнего голландца к занятиям в общей группе ожидается в ближайшее время, однако участие Промеса в матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА находится под вопросом.