Поле стадиона на Крестовском острове не соответствует требованиям ФИФА?

Выкатное поле строящегося стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге не соответствует требованиям ФИФА по показателям вибрации, сообщает regnum.ru. Об этом стало известно из информационного источника, знакомого с ходом визита инспекции ФИФА на арену, состоявшегося 31 октября.
Впервые поле выкатили на стадион 24 октября. Затем на нем прошел матч между командами генподрядчика арены и сборной строителей. 1 ноября поле было выкачено за пределы стадиона.
– Инспекторы ФИФА попрыгали по полю и сказали, что на этом поле матчи чемпионата мира проводить нельзя. Нормативы по вибрации превышены в семь раз, – сообщил источник. – Раз поле пружинит, то как на нем играть?
Когда крышу последний раз закрывали, это пришлось делать практически вручную, потому что нет синхронизации приводов. Они должны работать автоматически и синхронно, но этого не происходит.
ilya28
Если не устранят недоделки, то винить могут лишь себя. А в России есть прекрасный стадион в Краснодаре, пусть он и примет ЧМ
20:01
Ulcer
Всё очень просто - ЧМ из Питера плавно переезжает в Краснодар.
19:58
zema1905
Захотели этим стадионом весь мир удивить и удивили.
19:56
Termin79
УЕФА решила примкнуть к распилу? Добро пожаловать.
19:51
hattabych
На чем опять"сэкономили"?
19:49
Kurilsky
хахахаха...
19:44
cska_spb
Ч,Т,Д!!!Я не пойду на этот стадион, так как знаю и вижу его строительство))
19:40
Taffarel
Снести и забыть?
19:36
merniloskut
На гвозди его!
19:30
PitersS
Мда, выдвижное поле так просто не ужесточишь.. И, кстати-во сколько раз искусственное поле жестче натурального? Там, вроде, тоже не все могут играть.
19:27
Странник-777
Пружинистое болото с откатом
19:25
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а есть видео как инспекторы... прям стесняюсь сказать... ПРЫГАЛИ?!))) и каким образом они определили превышение именно в семь раз? не в 8 и не в 6! опыт, так сказать?))) и кстати, они же все придумывают разные технологии производства мячей, чтобы полет там был непредсказуем и все такое, дак мы им новую идею подкинули: непредсказуемый отскок мяча от газона!)) срочно патент и внедрить на все стадики мира!))
19:15
bemegott 2
Короче, сколько лярдов еще надо?
19:08
foreverCSKAforever
Зато новые детские сады и больницы соответствуют любым мировым стандартам.
19:07
Патриот17
Чемпионат мира по прыжкам на батуте хотя бы проведем.
19:05