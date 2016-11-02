18:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Поле стадиона на Крестовском острове не соответствует требованиям ФИФА?

0
0
0
15
 
Сегодня. Санкт-Петербург. Первый матч на новой арене на Крестовском острове провели ее строители.Вы не верили, а это произошло. На "Крестовском" состоялся первый матч

Выкатное поле строящегося стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге не соответствует требованиям ФИФА по показателям вибрации, сообщает regnum.ru. Об этом стало известно из информационного источника, знакомого с ходом визита инспекции ФИФА на арену, состоявшегося 31 октября.

Впервые поле выкатили на стадион 24 октября. Затем на нем прошел матч между командами генподрядчика арены и сборной строителей. 1 ноября поле было выкачено за пределы стадиона.

– Инспекторы ФИФА попрыгали по полю и сказали, что на этом поле матчи чемпионата мира проводить нельзя. Нормативы по вибрации превышены в семь раз, – сообщил источник. – Раз поле пружинит, то как на нем играть?

Когда крышу последний раз закрывали, это пришлось делать практически вручную, потому что нет синхронизации приводов. Они должны работать автоматически и синхронно, но этого не происходит.

Опрос

Когда будет достроен "Стадион Санкт-Петербург"?
голосовать
0
0
0
15

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

ilya28

Если не устранят недоделки, то винить могут лишь себя. А в России есть прекрасный стадион в Краснодаре, пусть он и примет ЧМ

20:01

Ulcer

Всё очень просто - ЧМ из Питера плавно переезжает в Краснодар.

19:58

zema1905

Захотели этим стадионом весь мир удивить и удивили.

19:56

Termin79

УЕФА решила примкнуть к распилу? Добро пожаловать.

19:51

hattabych

На чем опять"сэкономили"?

19:49

Kurilsky

хахахаха...

19:44

cska_spb

Ч,Т,Д!!!Я не пойду на этот стадион, так как знаю и вижу его строительство))

19:40

Taffarel

Снести и забыть?

19:36

merniloskut

На гвозди его!

19:30

PitersS

Мда, выдвижное поле так просто не ужесточишь.. И, кстати-во сколько раз искусственное поле жестче натурального? Там, вроде, тоже не все могут играть.

19:27

Странник-777

Пружинистое болото с откатом

19:25

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а есть видео как инспекторы... прям стесняюсь сказать... ПРЫГАЛИ?!))) и каким образом они определили превышение именно в семь раз? не в 8 и не в 6! опыт, так сказать?))) и кстати, они же все придумывают разные технологии производства мячей, чтобы полет там был непредсказуем и все такое, дак мы им новую идею подкинули: непредсказуемый отскок мяча от газона!)) срочно патент и внедрить на все стадики мира!))

19:15

bemegott 2

Короче, сколько лярдов еще надо?

19:08

foreverCSKAforever

Зато новые детские сады и больницы соответствуют любым мировым стандартам.

19:07

Патриот17

Чемпионат мира по прыжкам на батуте хотя бы проведем.

19:05

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ