Поле стадиона на Крестовском острове не соответствует требованиям ФИФА?

Выкатное поле строящегося стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге не соответствует требованиям ФИФА по показателям вибрации, сообщает regnum.ru. Об этом стало известно из информационного источника, знакомого с ходом визита инспекции ФИФА на арену, состоявшегося 31 октября.

Впервые поле выкатили на стадион 24 октября. Затем на нем прошел матч между командами генподрядчика арены и сборной строителей. 1 ноября поле было выкачено за пределы стадиона.

– Инспекторы ФИФА попрыгали по полю и сказали, что на этом поле матчи чемпионата мира проводить нельзя. Нормативы по вибрации превышены в семь раз, – сообщил источник. – Раз поле пружинит, то как на нем играть?

Когда крышу последний раз закрывали, это пришлось делать практически вручную, потому что нет синхронизации приводов. Они должны работать автоматически и синхронно, но этого не происходит.