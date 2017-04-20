По стадиону "Санкт-Петербург" с 2018 года будут проводить экскурсии

Власти Санкт-Петербурга разрабатывают туристические экскурсии по стадиону чемпионата мира-2018, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя городского комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева. На данный момент проведение туров невозможно из-за ряда ограничений ФИФА.

- Вопрос стадионных туров мы сейчас прорабатываем. Я думаю, что это будет интересно и перед началом ЧМ-2018, - сказал Мушкарев. - Думаю, что мы на следующий год внедрим такие туры. Я знаю, что они уже продаются, но не так массово. Пока на стадионе нечего показывать. Например, у "Барселоны" на стадионе есть музей. А у нас пока, кроме футбольного поля и красивого стадиона, внутри нет духа истории.

Проходил вот чемпионат мира в Бразилии, но никто не помнит ни одного стадиона, кроме "Мараканы". Хотя чемпионат проходил там в девяти городах. То же самое в Южной Африке. Все помнят стадион, построенный в Кейптауне, но никто не назовет ни одного другого города, в котором проходил чемпионат мира. Кроме, может быть, Йоханнесбурга. Задача Петербурга – сделать так, чтобы никто не помнил чемпионат мира в России нигде, кроме как в Петербурге.

"Санкт-Петербург" примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.