11:26 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Паулинью: "Сборная Бразилии способна на большее"

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Полузащитник сборной Бразилии Паулинью, который забил три гола в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Уругваем (4:1), подчеркнул, что эта победа не случайна. По его словам, команда показала хороший футбол.

– Победа над Уругваем не случайна, потому что мы работаем изо дня в день. Сборная Бразилии показала хорошую игру, – приводит GloboEsporte слова Паулинью. – Знали, что придется непросто, но мы не утратили концентрацию и добились нужного результата. Теперь нам нужно сохранить этот настрой. Тем более, что команда способна на большее.

Паулинью повторил достижение Паулинью

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Материалы REN-TV

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