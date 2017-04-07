Олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 призвала фанатов сборной думать о победе

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, посол чемпионата мира-2018 Дарья Шкурихина призвала болельщиков поддержать сборную России на домашнем турнире. По словам гимнастки, выступление в родных стенах прибавляет ответственности.

- Как же хорошо, что чемпионат мира пройдет в России! - цитирует welcome2018.com Шкурихину. - Многие считают, что родные стены должны помочь нашим футболистам. Отчасти это правда. Все-таки дома будут играть. Все привычно, знакомо. Стадионы забиты "своими". Но я внесу ложку дегтя, наверное. Выступать дома очень тяжело. Груз ответственности становится в три, а то и в пять раз тяжелее. Очень хорошо помню свой первый чемпионат Европы в 2005 году, который проходил в Москве. Родители у меня специально на выступление не пришли – я их попросила. Потому что это морально тяжелее, когда ты понимаешь, что родные смотрят. Включается страх: а вдруг разочарую.

С другой стороны, я верю в магическую силу доброго слова. Когда болельщики действительно желают победы, а не ищут повода позлорадствовать. Так что призываю их: если вы придете на стадион, думайте о победе. Не нужно этих слов и мыслей из серии: "Ну-ну, как же, сыграете вы".