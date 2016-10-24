На стадион в Петербурге начали вкатывать выдвижное поле

Выдвижное поле на стадионе в Санкт-Петербурге начали вкатывать в чашу арены, информирует ТАСС со ссылкой на генерального подрядчика строительства объекта компании "Метрострой".
По данным открытых источников, поле размерами 120х80 м будет перемещаться с помощью системы электродвигателей, предварительно приподнимаясь с помощью нагнетенного воздуха.
Во время проведения футбольных матчей поле будет находиться внутри чаши стадиона, а на период концертов, выставок и соревнований по другим видам спорта оно будет располагаться за пределами стадиона. Время, необходимое на перемещение поля и на все сопутствующие этому процедуры, составит около 6 часов.
ladafan
а когда спартак станет чемпионом???вопросу 15 лет- а этому поменьше...
15:58
Termin79
6 часов туда кати, 6 часов сюда кати, а играть когда?))
15:30
Весёлый©
А что, бомбоубежище уже построили?
15:23
Camry163
Откатывать то там давно начали...
15:19
avu1956
Госпожа В.И.Матвиенко и приближенные к ней лица давно уже ВСЕМ обеспечены.
14:53
Dragan
СТАДИОН БУДЕТ ДОСТРОЕН КОГДА ВСЕ ЗАМЕШАННЫЕ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ ЛИЦА БУДУТ ГАРАНТИРОВАННО ФИНАНСОВО ОБЕСПЕЧЕНЫ,ВКЛЮЧАЯ ВСЕХ ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ДО 2050 ГОДА.
14:44