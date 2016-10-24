14:16 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На стадион в Петербурге начали вкатывать выдвижное поле

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Выдвижное поле на стадионе в Санкт-Петербурге начали вкатывать в чашу арены, информирует ТАСС со ссылкой на генерального подрядчика строительства объекта компании "Метрострой".

По данным открытых источников, поле размерами 120х80 м будет перемещаться с помощью системы электродвигателей, предварительно приподнимаясь с помощью нагнетенного воздуха.

Во время проведения футбольных матчей поле будет находиться внутри чаши стадиона, а на период концертов, выставок и соревнований по другим видам спорта оно будет располагаться за пределами стадиона. Время, необходимое на перемещение поля и на все сопутствующие этому процедуры, составит около 6 часов.

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http://tass.ru/sport/3729305

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ladafan

а когда спартак станет чемпионом???вопросу 15 лет- а этому поменьше...

15:58

Termin79

6 часов туда кати, 6 часов сюда кати, а играть когда?))

15:30

Весёлый©

А что, бомбоубежище уже построили?

15:23

Camry163

Откатывать то там давно начали...

15:19

avu1956

Госпожа В.И.Матвиенко и приближенные к ней лица давно уже ВСЕМ обеспечены.

14:53

Dragan

СТАДИОН БУДЕТ ДОСТРОЕН КОГДА ВСЕ ЗАМЕШАННЫЕ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ ЛИЦА БУДУТ ГАРАНТИРОВАННО ФИНАНСОВО ОБЕСПЕЧЕНЫ,ВКЛЮЧАЯ ВСЕХ ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ДО 2050 ГОДА.

14:44

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