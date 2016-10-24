На стадион в Петербурге начали вкатывать выдвижное поле

Выдвижное поле на стадионе в Санкт-Петербурге начали вкатывать в чашу арены, информирует ТАСС со ссылкой на генерального подрядчика строительства объекта компании "Метрострой".

По данным открытых источников, поле размерами 120х80 м будет перемещаться с помощью системы электродвигателей, предварительно приподнимаясь с помощью нагнетенного воздуха.

Во время проведения футбольных матчей поле будет находиться внутри чаши стадиона, а на период концертов, выставок и соревнований по другим видам спорта оно будет располагаться за пределами стадиона. Время, необходимое на перемещение поля и на все сопутствующие этому процедуры, составит около 6 часов.