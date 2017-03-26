Криштиану Роналду: "Мои голы за сборную не так важны"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, оформивший дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Венгрии (3:0), отметил, что его команда приблизилась к попаданию на мировое первенство в России. Футболист, на счету которого теперь 70 голов за национальную команду, подчеркнул влияние первого забитого мяча на ход событий в минувшей игре.

– Я знаком с числом голов за сборную, но мои голы не так важны, – цитирует AS Криштиану Роналду. – Самое главное – наша победа, благодаря которой мы продолжаем борьбу за попадание на чемпионат мира.

Минувшую встречу мы начали спокойно, но быстро пришли в себя. Первый гол значительно облегчил нашу задачу. У нас отличная команда, составленная из молодых футболистов.