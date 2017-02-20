12:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Концессионное соглашение по "Крестовскому" будет подписано до 1 августа

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Концессионное соглашение по стадиону чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге будет подписано до 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя городского комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Арена была сдана в эксплуатацию 29 декабря 2016 года.

- У нас стоит срок - до 1 августа. Получили основные условия от футбольного клуба "Зенит", - пояснила Бабюк. - К 15 марта - окончательная финансовая модель, а к 15 апреля ждем официальную частную инициативу.

На стадионе "Крестовский" состоятся три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира, встрече 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://tass.ru/ekonomika/4037696

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