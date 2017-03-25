Италия победила Албанию, матч прерывался из-за болельщиков

Италия взяла верх над Албанией в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Голами в составе победившей команды отметились Дениэле Де Росси, поразивший ворота соперника с пенальти в первом тайме, и Чиро Иммобиле. Для голкипер хозяев Джанлуиджи Буффона этот поединок был 1000-м в карьере.

Отметим, что встреча по ходу второго тайма прерывалась из-за поведение болельщиков гостей, выбросивших горящие файеры на поле.

Команды Джампьеро Вентуры набрала 13 очков и делит с Испанией первую строчку в турнирной таблице. Идущий следом Израиль отстает на четыре балла.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европы

Группа G

Италия – Албания – 2:0 (1:0)

Голы: Де Росси, 12 – с пенальти (1:0). Иммобиле, 71 (2:0).

Италия: Буффон, Дзаппакоста, Барцальи, Бонуччи, Де Шильо, Кандрева, Верратти, Де Росси, Инсинье, Белотти, Иммобиле.

Албания: Стракоша, Хюсай, Айети, Весели, Аголли, Кукели, Мемушай, Баша (Латифи, 88), Лила (Садику, 68), Чикалеши, Роши (Грезда, 78).

Предупреждения: Мемушай, 11. Аголли, 24. Весели, 70. Чикалеши, 75. Кукели, 78.

Судья: Винчич (Словения).

24 марта. Палермо. Стадион "Renzo Barbera".