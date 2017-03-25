22:58 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Игорь Криушенко: "Белоруссии не хватило спортивной агрессии в матче со Швецией"

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Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко после поражения от "Швеции" (0:4) в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 подчеркнул, что команда допускала детские ошибки. По словам Криушенко, его подопечным не хватило агрессии.

– Сложно комментировать матч, где допускали детские ошибки, после которых соперник забивал, – приводит "Прессбол" слова Криушенко. – Что делать, надо пережить эту игру. Разберем ее внутри команды. Такие ошибки игрокам допускать нельзя. Даже ляпы, я бы сказал. Почтительно отнеслись к сопернику. Не хватило здоровой спортивной агрессии, давления на створ ворот соперника. Шведы превзошли нас в этом компоненте. Счет отражает это в полной мере.

– В чем причина этих ошибок?

– Сложно сказать, ведь они допускались в простых ситуациях. Возможно, дело в потере концентрации. Речь об элементарном внимании. Этого не хватило. Отсюда и ошибки.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/259540

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