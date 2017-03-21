17:40 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Гостям ЧМ-2018 предложат посетить Троице-Сергиеву лавру и Коломенский кремль

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о разработке туристической программы в преддверии чемпионата мира-2018. В Москве и Подмосковье располагаются 14 тренировочных баз для гостей турнира.

- Мы подготовили туристические направления: тропа паломников в Воскресенске, Новоиерусалимский монастырь, а также Троице-Сергиева лавра, - цитирует welcome2018.com Терюшкова. - В маршрутах будет и Коломенский кремль. На всех объектах включено в программу благоустройство прилегающей территории.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/gostyam-chm-2018-predlozhat-posetit-troitse-sergievu-lavru/

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