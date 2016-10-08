Германия разгромила Чехию, Северная Ирландия - Сан-Марино

Сборная Германии разгромила национальную команду Чехии в группе C европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018 – 3:0. Дублем в составе действующих чемпионов мира отметился полузащитник Томас Мюллер, еще один гол на счету хавбека Тони Крооса.
В параллельной встрече этой же группы сборная Северной Ирландии обыграла коллектив из Сан-Марино – 4:0. Голами отметились полузащитник Стивен Дэйвис и нападающий Джейми Уорд, а форвард Кайл Лафферти отличился дважды.
Первая игра дня группы C между сборными Азербайджана и Норвегии завершилась минимальной победой азербайджанцев.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа C
Германия - Чехия - 3:0 (1:0)
Голы: Мюллер, 13 (1:0). Кроос, 49 (2:0). Мюллер, 65 (3:0).
Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Хектор (Хеведес, 68), Мюллер, Кроос (Гюндоган, 76), Хедира, Езил, Дракслер (Брандт, 80), Гетце.
Чехия: Вацлик, Кадержабек, Сухи, Сивок, Новак, Петржела (Скалак, 69), Павелка (Дроппа, 63), Хоржава, Крейчи, Выдра (Кадлец, 76), Дочкал.
Предупреждения: Кадержабек, 19. Павелка, 54.
Судья: Хацеган (Румыния).
8 октября. Гамбург. Стадион Volksparkstadion.
Северная Ирландия - Сан-Марино - 4:0 (1:0)
Голы: Дэйвис, 26 - с пенальти (1:0). Лафферти, 79 (2:0). Уорд, 85 (3:0). Лафферти, 90+4 (4:0).
Северная Ирландия: Макговерн, Эванс, Маколи, Маклафлин (Макнэйр, 77), Дэйвис, Магеннис (Лафферти, 72), Уорд, Норвуд, Фергюсон, Даллас (Вашингтон, 65), Макгинн.
Сан-Марино: А.Симончини, Палацци, Делла Валле, Ф.Витайоли, Берарди, Д.Симончини, Коппини (Голинуччи, 71), Този, М.Витайоли, Хирш (Чезарини, 56), Стефанелли (Зафферани, 88).
Предупреждения: Палацци, 33. Ф.Витайоли, 40. Берарди, 50. М.Витайоли, 52.
Удаление: Палацци, 49.
Судья: Ковач (Румыния).
8 октября. Белфаст. Стадион Windsor Park.
Thomas_Boy
Pablo_75 _________ Да сейчас на 80% сборных грустно смотреть.
00:35
Pablo_75
Thomas_Boy, ну тогда две сборные примерно одинаковые. Грустно смотрелись перед матчем воспоминания о двух финалах Евро Чехия-Германия...
00:25
Thomas_Boy
Словакия проиграла словенцам, а Гамшик, как и всегда в важных матчах, ничего не сделал.
23:58 8 октября
Pablo_75
Грустно было смотреть, Чехия совсем ноль. Пожалуй, Словакия даже класснее за счёт пресловутого Гамшика. И ещё грустно осознавать, что вот на таком же примерно уровне и наши.
23:53 8 октября