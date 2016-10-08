Азербайджан обыграл Норвегию и вышел в лидеры группы С

Сборная Азербайджана нанесла поражение Норвегии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Игра завершилась со счетом 1:0, а единственны гол в матче забил Медведев. Сборная Азербайджана набрала 6 очков в двух играх и вышла в лидеры группы С.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа C

Азербайджан – Норвегия – 1:0 (1:0)

Гол: Медведев, 11 (1:0).

Азербайджан: Агаев, Садыгов, Медведев, Дашдамиров, Мирзабеков, Амиргулиев, Гараев, Исрафилов (Алескеров, 65), Гурбанов (Шейдаев, 80), Назаров, Рамазанов (Гусейнов, 90).

Норвегия: Ярстейн, Ховланд, Страндберг, Свенссон, Алеесами, Шельбред (Йохансен, 84), Хенриксен, Сельнес, Хелланд (Бергет, 71), Кинг (Серлот, 61), Диоманде.

Предупреждения: Алеесами, 32. Свенссон, 33. Гурбанов, 64. Йохансен, 90+2. Серлот, 90+3.

Судья: Лиани (Израиль).

08 октября. Баку. Стадион "Baku Olympic Stadium".