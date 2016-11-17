13:51 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА не устраивают поле и крыша арены в Петербурге

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Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что ФИФА не устраивают поле и раздвижная крыша на стадионе, строящемся в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что инспекционная комиссия ФИФА после визита на стадион осталась недовольна высоким уровнем вибрации поля.

 
24 октября. Санкт-Петербург. Первое тестирование выкатного поля на стадионе.Щекотливая вибрация. ФИФА забраковала поле "Санкт-Петербурга"

– ФИФА не устраивают поле и раздвижная крыша, – цитирует "Р-Спорт" Тюльпанова. – Впервые на таком северном месте строится стадион. Проблема с полем штатная, она в ближайший месяц будет решена. Стадион в Санкт-Петербурге из красной зоны ФИФА перешел в желтую. Темп и динамика показывают, что всё будет готово вовремя. Там работают 4 тысячи рабочих.

 

 

 

 

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http://rsport.ru/football/20161117/1112343833.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

Зато Тюльпанов - "МОЛОДЕЦ", всем оптимистам - ОПТИМИСТ!

14:16

marsey

как крыша этого стадиона может не устраивать? :) ведь это же самизнаетекто :) как же так?

14:15

shpasic

не устраивают поле, крыша, да и сам стадион.

14:02

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