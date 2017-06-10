Дидье Дешам: "Теперь попасть на ЧМ в Россию намного сложнее"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил сожаление по поводу поражения в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со Швецией (1:2). Его команда пропустила второй гол на последних секундах из-за грубой ошибки голкипера Юго Ллориса.

– Потеря концентрации Ллориса стоила нам ничьей, и мы проиграли, – приводит Tmw слова Дешама. – С этим трудно смириться, но это так. Ничья позволяла бы нам сохранить лидерство в турнирной таблице. Впереди еще четыре матча, и мы должны взять 12 очков. Попасть на ЧМ в Россию теперь непросто, нас ждет очень сложный матч с Голландией. Мы сделаем все возможное.