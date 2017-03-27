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Дэйли Блинд: "Папа, я горжусь тобой"

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Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Голландии Дэйли Блинд поддержал своего отца Данни Блинда, который сегодня был уволен с поста главного тренера национальной команды. 55-летний специалист работал со сборной с июля 2015 года, когда сменил Гуса Хиддинка. На данный момент "оранжевые" занимают четвертое место в турнирной таблице группы А, одержав две победы в пяти матчах и набрав 7 очков. 

"Поработать вместе с тобой на высочайшем уровне - это мечта, которая стала реальностью. Я знаю, что ты никогда не уходил от ответственности и не сдавался. Я горжусь тобой", - написал Дэйли Блинд в "Инстаграме".

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Материалы REN-TV

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