Чуркин проинформировал Генассамблею ООН о подготовке к ЧМ-2018 в России

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи по теме "Спорт на благо развития и мира", заявил, что Россия накопила богатый опыт проведения крупнейших международных соревнований и делает все, чтобы предстоящий чемпионат мира по футболу прошел на самом высоком уровне.

Дипломат напомнил, что в 2014 году в Сочи проводились Олимпийские и Паралимпийские зимние игры, за время подготовки к которым были построены "уникальные спортивные объекты, создана современная транспортная и курортная инфраструктура". Как сообщил постпред РФ, эти соревнования оказали мощный социально-экономический эффект, а также "стали серьезным импульсом к дальнейшему развитию массового спорта в стране".

- За последние несколько лет число тех, кто регулярно занимается спортом, выросло почти на 35 процентов, – сказал Чуркин. - Сегодня перед Россией стоит не менее амбициозная задача – подготовка и проведение чемпионата мира по футболу. Мы боролись за право проведения этого крупнейшего соревнования открыто, с желанием продвигать идеи этого самого популярного в мире вида спорта. Делается все, чтобы чемпионат прошел на самом высоком уровне.

Он отметил, что масштабность стоящих задач "превосходит все предыдущие проекты, которые осуществлялись на территории России". Как сообщил постпред РФ, программа подготовки к чемпионату включает строительство 269 объектов. "Помимо собственно 122 объектов спортивной инфраструктуры, таких как стадионы и тренировочные поля, в их число входят объекты транспорта, в том числе авиационного, жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, гостиничного комплекса и здравоохранения", – перечислил он.

Чуркин отметил, что Россия высоко оценивает роль ООН в деле укрепления международного спортивного сотрудничества, которое будет способствовать укреплению взаимопонимания между народами, а также преодолению межнациональной и межрелигиозной вражды. "В нынешних непростых условиях как никогда важно продолжать усилия, направленные на то, чтобы превратить его в средство достижения солидарности, терпимости и культурного многообразия, движущую силу комплексного социально-экономического развития", – подчеркнул дипломат, добавив, что в России этим вопросам "неизменно уделяется первостепенное внимание".