AS извинилось перед Пике за инцидент с футболкой

Авторитетное испанское издание AS принесло извинения защитнику сборной Жерару Пике. Ранее на портале AS появилась информация, что футболист играл в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Албании (2:0) в футболке без флагов страны на рукавах. Это вызвало шквал критики со стороны болельщиков, поскольку ранее Пике неоднократно демонстрировал сепаратистские настроения, выступая за независимость его родной Каталонии. Впоследствии Королевская испанская футбольная федерация объяснила, что флаг присутствовал только на варианте формы с коротким рукавом, а Пике предпочел футболку с длинным рукавом, где полоски флага не предусмотрены.

Тем не менее, Пике после матча объявил об уходе из сборной после ЧМ-2018, заявив, что скандал с футболкой стал для него последней каплей.

В AS отметили, что Пике всегда был примером для игроков сборной Испании, выкладывался за нее на 100 процентов, и выразили надежду, что он передумает и останется в национальной команде.