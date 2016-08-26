14:30 | ФУТБОЛ — Женский футбол

"СЭ" - за красивый футбол!

Теперь самый красивый коллектив в истории футбола выйдет под флагом "Спорт-Экспресс" и уже в сентябре начнет выступать на полях Женской любительской лиги. Фото "СЭ"
Теперь самый красивый коллектив в истории футбола выйдет под флагом "Спорт-Экспресс" и уже в сентябре начнет выступать на полях Женской любительской лиги. Фото "СЭ"
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Вчера в редакции "СЭ" мы отметили день рождения новой команды. Теперь самый красивый коллектив в истории футбола выйдет под флагом "Спорт-Экспресс" и уже в сентябре начнет выступать на полях Женской любительской лиги.

Мы не сомневаемся, что новая команда "Спорт-Экспресс" со временем окрепнет и станет настоящим чемпионом. А сейчас ее главная задача – сыгрываться и радовать болельщиков красивым футболом.

Выступать девушки будут в полосатой форме черно-красных цветов. Только не подумайте, что они болеют за "Милан" или "Амкар" – просто это официальные цвета "СЭ".

Еще одна особенность команды в том, что каждая из ее очаровательных представительниц за пределами поля обладает самыми разными профессиями. Здесь и модели, и актрисы, и певицы, и даже представительницы банковской сферы.

Теперь будем ждать от нашей новой команды побед. Естественно – только красивых!

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Maedhros

на видео на 0:35 неплохой кадр. а на 1:32 палите телефончик новиковой ирины сергеевны - эта футболистка ничего так, судя по фоткам вк.

16:11

neznaika№1

Вторая справа Егорян?

16:11

mikeV

Излучение Промкооперации и Пищев После ухода Карпина Спартак уже не так красив...

15:21

футбол2018

А я уж думал, что СЭ только за Спартак!

15:21

Излучение Промкооперации и Пищев

"СЭ" - ЗА КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ! /// хмм... а как же Спартак? Не за него разве "СЭ"?

15:06

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