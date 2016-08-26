Вчера в редакции "СЭ" мы отметили день рождения новой команды. Теперь самый красивый коллектив в истории футбола выйдет под флагом "Спорт-Экспресс" и уже в сентябре начнет выступать на полях Женской любительской лиги.
Мы не сомневаемся, что новая команда "Спорт-Экспресс" со временем окрепнет и станет настоящим чемпионом. А сейчас ее главная задача – сыгрываться и радовать болельщиков красивым футболом.
Выступать девушки будут в полосатой форме черно-красных цветов. Только не подумайте, что они болеют за "Милан" или "Амкар" – просто это официальные цвета "СЭ".
Еще одна особенность команды в том, что каждая из ее очаровательных представительниц за пределами поля обладает самыми разными профессиями. Здесь и модели, и актрисы, и певицы, и даже представительницы банковской сферы.
Теперь будем ждать от нашей новой команды побед. Естественно – только красивых!
Maedhros
на видео на 0:35 неплохой кадр. а на 1:32 палите телефончик новиковой ирины сергеевны - эта футболистка ничего так, судя по фоткам вк.
16:11
neznaika№1
Вторая справа Егорян?
16:11
mikeV
Излучение Промкооперации и Пищев После ухода Карпина Спартак уже не так красив...
15:21
футбол2018
А я уж думал, что СЭ только за Спартак!
15:21
Излучение Промкооперации и Пищев
"СЭ" - ЗА КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ! /// хмм... а как же Спартак? Не за него разве "СЭ"?
15:06