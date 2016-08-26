"СЭ" - за красивый футбол!

Теперь самый красивый коллектив в истории футбола выйдет под флагом "Спорт-Экспресс" и уже в сентябре начнет выступать на полях Женской любительской лиги. Фото "СЭ"

Вчера в редакции "СЭ" мы отметили день рождения новой команды. Теперь самый красивый коллектив в истории футбола выйдет под флагом "Спорт-Экспресс" и уже в сентябре начнет выступать на полях Женской любительской лиги.

Мы не сомневаемся, что новая команда "Спорт-Экспресс" со временем окрепнет и станет настоящим чемпионом. А сейчас ее главная задача – сыгрываться и радовать болельщиков красивым футболом.

Выступать девушки будут в полосатой форме черно-красных цветов. Только не подумайте, что они болеют за "Милан" или "Амкар" – просто это официальные цвета "СЭ".

Еще одна особенность команды в том, что каждая из ее очаровательных представительниц за пределами поля обладает самыми разными профессиями. Здесь и модели, и актрисы, и певицы, и даже представительницы банковской сферы.

Теперь будем ждать от нашей новой команды побед. Естественно – только красивых!