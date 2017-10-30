ФИФА может заменить товарищеские матчи на Мировую лигу в женском, а не мужском футболе

Совет ФИФА рассмотрит возможность новых концепций турниров под эгидой организации в марте 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Ранее в понедельник издание This day сообщило, что ФИФА рассматривает возможность замены товарищеских матчей сборных на турнир под названием Мировая лига (будет проводиться в течение года, а страны будут разделены на три дивизиона согласно рейтингу ФИФА. – Прим. "СЭ").

В пресс-службе международной организации отметили, что ведут консультации по поводу пересмотра формата женских, молодежных и клубных турниров. Несколько проектов будут представлены для обсуждения с ассоциациями-членами ФИФА, конфедерациями и другими заинтересованными сторонами.

Планируется, что окончательные концепции турниров будут представлены на рассмотрение совета ФИФА, который пройдет 15-16 марта 2018 года в Боготе.

В ФИФА пояснили, что выражение "Мировая лига" касается матчей с участием женских сборных.

Напомним, что в сентябре УЕФА утвердил формат проведения Лиги наций. Турнир впервые пройдет в сезоне-2018/19. В нем примут участие 55 национальных команд-участниц, которые будут разделены на четыре дивизиона в соответствии с их позицией в рейтинге сборных УЕФА. В лигах А и В будут выступать по 12 команд, в лиге С – 15 сборных, а в лиге D – 16.