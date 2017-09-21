Защитник "Карпат" получил кулаком в лицо от болельщика собственной команды

Во время матча 1/16 Кубка Украины между "Карпат" и "Прикарпатья" (1:2) защитник хозяев Артем Федецкий подвергся нападению фаната. Футболист получил удар в лицо.

Отметим, что главный арбитр встречи несколько раз останавливал матч из-за потасовок на трибунах среди болельщиков львовского клуба.

Федецкий не принимал участия в матче и хотел помочь одноклубникам успокоить болельщиков. В итоге к игроку подошел один из фанатов, который ударил его в лицо. Полиция никак не вмешивалась в происходящее и наблюдала со стороны.