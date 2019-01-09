Вячеслав Грозный покинул пост главного тренера киевского "Арсенала"

Киевский "Арсенал" расстался с главным тренером Вячеславом Грозным. Об этом сообщил президент клуба Ивица Пирич.

- Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся,- цитирует президента Sport Arena. - Он идет своим путем, мы – своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент.

По словам Пирича, "Арсенал" уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур на вакантный пост, берутся во внимание и кандидатуры зарубежных специалистов. Однако в приоритете у "Арсенала" выбор в пользу тренера с украинским паспортом.

Для клуба это уже вторая тренерская отставка по ходу сезона. Ранее пост главного тренера "канониров" покинул Фабрицио Раванелли.

62-летний Вячеслав Грозный - заслуженный тренер Украины и России. Ранее работал в тренерском штабе "Спартака" и возглавлял "Терек" (ныне "Ахмат").

"Арсенал" после 18 туров занимает последнее, 12-е место в чемпионате Украины, имея в активе восемь очков.

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