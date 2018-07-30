В УПЛ утвердили проведение "золотого матча"

Как сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги (УПЛ), руководство турнира утвердило возможность проведения "золотого матча". Данная игра будет определять чемпиона страны в случае, если две команды будут иметь одинаковое количество очков и разницу забитых и пропущенных мячей.

Решение о месте проведения "золотого матча" будет принимать дирекция УПЛ. Команда-хозяин встречи определится в результате жеребьевки.

Последний раз победитель УПЛ определялся в "золотом матче" в сезоне-2005/06. Тогда в Кривом Роге "Шахтер" победил киевское "Динамо" (2:1).