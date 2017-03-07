СМИ: тренеры сборной Украины не получали зарплату три месяца

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко не получает зарплату несколько месяцев. Как сообщает XSPORT.ua, долг Федерации футбола Украины перед тренерами составляет три месяца. О причинах задолженности не сообщается.
В Федерации футбола Украины информацию об этом отказались комментировать.
Дополнительная информация
http://xsport.ua/football_s/news/trenerskomu-shtabu-sbornoy-ukrainy-uzhe-3-mesyatsa-ne-vyplachivayut-zarplatu_264440/
30 лет за ЦСКА!
Перемога, че там.
22:49
баламошка
Настоящим патриотам зарплата не нужна.
22:43