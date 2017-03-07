22:16 | ФУТБОЛ — Украина

СМИ: тренеры сборной Украины не получали зарплату три месяца

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Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко не получает зарплату несколько месяцев. Как сообщает XSPORT.ua, долг Федерации футбола Украины перед тренерами составляет три месяца. О причинах задолженности не сообщается.

В Федерации футбола Украины информацию об этом отказались комментировать.

Дополнительная информация

http://xsport.ua/football_s/news/trenerskomu-shtabu-sbornoy-ukrainy-uzhe-3-mesyatsa-ne-vyplachivayut-zarplatu_264440/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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30 лет за ЦСКА!

Перемога, че там.

22:49

баламошка

Настоящим патриотам зарплата не нужна.

22:43

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