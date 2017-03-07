СМИ: тренеры сборной Украины не получали зарплату три месяца

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко не получает зарплату несколько месяцев. Как сообщает XSPORT.ua, долг Федерации футбола Украины перед тренерами составляет три месяца. О причинах задолженности не сообщается.

В Федерации футбола Украины информацию об этом отказались комментировать.