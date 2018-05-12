СМИ: Форвард "Шахтера" Феррейра перейдет в "Бенфику"

Нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра покинет команду в конце сезона. По информации PortugueseSoccer.com, он станет игроком "Бенфики".

Контракт будет рассчитан на четыре года. Аргентинский форвард будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. Если он останется в команде до момента окончания срока действия соглашения, то получит еще пять миллионов в виде бонуса.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 22 матча за "Шахтер" в чемпионате Украины и забил 17 мячей при двух голевых передачах.