СМИ: "Днепр" отправится во вторую лигу под новым именем

Исполнительный директор "Днепра" Андрей Русол на днях собирал команду, чтобы объявить, что в следующем сезоне новая команда на базе клуба стартует во второй лиге, сообщает "Динамомания". Всем игрокам будут предложены такие же контракты, как в премьер-лиге. Перед новым "Днепром" будет поставлена задача за один сезон подняться в первую лигу.

Отметим, "Днепр" из-за долгов лишился 15 очков в этом сезоне. Команда не может пройти аттестацию на следующий чемпионат. По этой причине на базе "Днепра" может быть создан новый клуб с другим юридическим именем, чтобы обойти штрафные санкции.