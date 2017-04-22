Сергей Ребров: "Возможно, борьба за чемпионство для "Динамо" закончена"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча чемпионата Украины против "Шахтера" (0:1) отметил, что у него нет претензий к команде. По словам специалиста, после этого поражения команда уделит больше внимания борьбе за Кубко Украины. Отставание киевлян от "горняков" теперь составляет 14 очков.

- Обе команды показали достойную игру, - приводит terrikon.com слова Реброва. - К сожалению, мы проиграли, но по отдаче и желанию играть в футбол у меня к ребятам претензий нет. Наше преимущество во втором тайме показывает, что команда на правильном пути. Да, не забили, проиграли. Уступили сильной и достойной команде, но повторюсь: к ребятам по отдаче у меня претензий нет.

Да, возможно, борьба за чемпионство закончена. Но на каждую игру будут приходить зрители, у нас есть мотивация. Я и ранее говорил, сейчас Кубок приобретает для нас особое значение. В этом турнире мы должны оказать, что имеем команду, способную выигрывать титулы. Будем концентрироваться и на Кубке, и на чемпионате Украины.