Президент киевского "Динамо" – Ярмоленко: "Сегодня сбылась твоя мечта! Я горжусь тобой"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил полузащитника Андрея Ярмоленко с переходом в дортмундскую "Боруссию". Ранее сообщалось, что хавбек подписал четырехлетний контракт со "шмелями". Предполагалось, что клуб заплатит за переход 27-летнего украинца 25 миллионов евро.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте "Динамо":

Дорогой Андрей! Ты подписал контракт с дортмундской "Боруссией", сделав еще один важнейший шаг в своей спортивной карьере. Как президент киевского "Динамо", ответственный за дальнейшую судьбу самого титулованного клуба Украины, я, конечно же, не могу не сожалеть о расставании с таким уникальным профессионалом. Однако как давний почитатель футбола и твой старший товарищ я не могу не порадоваться за тебя.



Сегодня сбылась твоя мечта! Это правда, ты никогда не скрывал своего стремления расти и прогрессировать, давно хотел попробовать себя на новом, более высоком уровне. Теперь, когда этот час настал, я искренне горжусь тобой. Вдвойне счастлив от того, что на пути к своей мечте ты сохранил верность команде, открывшей для тебя дорогу в мир большого футбола.



Приход такого футболиста – это находка для клуба с любым наградным списком, в том числе и с тем, каким располагает дортмундская "Боруссия". Однако в такой же степени это памятный момент и в истории киевского "Динамо", которое, уверен, не прощается с Андреем Ярмоленко, чье имя отныне в ряду великих наших воспитанников, а лишь расстается на время.



Я убежден, что каждый поклонник "Динамо" присоединится к словам благодарности в твой адрес. Мы все будем следить за твоими выступлениями в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. Успехов тебе и великих достижений в новой команде!