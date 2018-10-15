Президент киевского "Динамо" назвал свою дисквалификацию маразматическим решением

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис саркастически отреагировал на свою трехматчевую дисквалификацию. Такие санкции к нему применил КДК Федерации футбола Украины за оскорбления арбитров после окончания игры 10-го тура чемпионата Украины с "Арсеналом" (1:0).

- Не имеет значения, где я буду смотреть футбол. Я буду одинаково переживать за свою команду, как на трибуне, так и вне ее, - сказал Суркис в эфире программы "Профутбол". - Поэтому я очень спокойно переношу это юмористическую дисквалификацию.

Я не знаю, можно или нельзя мне находиться на стадионе. Я вообще не понимаю, что они хотели этим сказать? Комментировать маразматические решения я не буду. Они просто не укладываются у меня в голове.

Президент киевского "Динамо" отстранен на три матча. Он назвал арбитра взяточником