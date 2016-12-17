Олег Гусев покидает киевское "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев зимой покинет команду, сообщет football.ua. 33-летний хавбек летом заключил новый контракт до конца сезона-2016/17, но, скорей всего уйдет из клуба на полгода раньше.

За "Динамо" Гусев выступает с лета 2003 года, провел 438 матчей и 96 голов во всех турнирах. В текущем чемпионате на его счету 7 игр и 1 гол. Ранее об уходе из киевской команды объявил 41-летний вратарь Александр Шовковский.