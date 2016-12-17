10:13 17 декабря | ФУТБОЛ — Украина

Олег Гусев покидает киевское "Динамо"

0
0
0

Полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев зимой покинет команду, сообщет football.ua. 33-летний хавбек летом заключил новый контракт до конца сезона-2016/17, но скорее всего уйдет из клуба на полгода раньше. 

За "Динамо" Гусев выступает с лета 2003 года, провел 438 матчей и забил 96 голов во всех турнирах. В текущем чемпионате на его счету 7 игр и 1 гол. Ранее об уходе из киевской команды объявил 41-летний вратарь Александр Шовковский.

Дополнительная информация

http://football.ua/ukraine/322582-smi-gusev-pokinul-dinamo.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ