Олег Блохин: "Реал" предлагал за меня 4 миллиона долларов"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Блохин отметил, что в 1982 году у него было предложение от мадридского "Реала". Трансфер тогда не состоялся из-за отказа бело-голубых.

- "Реал" предлагал за меня 4 миллиона долларов, - заявил Блохин в эфире "Профутбола". Личный контракт? Зачем это обсуждать, если это уже не обсуждается. Это был 1982 год, если бы мне дали даже 200 тысяч долларов, то я бы перешел. Даже за меньшие деньги согласился бы, мне было бы просто интересно окунуться в это.

Если бы я тогда уехал в "Реал" или другую команду, то мне было бы легче становиться тренером. Или не становиться тренером. Я бы прошел другую школу. Преимущество Шевченко в том, что он уехал в раннем возрасте. Не в 28, а в 23. Выучил язык, адаптировался в этом обществе. У него уже другое видение, другой менталитет