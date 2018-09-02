Киевское "Динамо" проиграло дома в большинстве "Карпатам"

"Карпаты" обыграли киевское "Динамо" в матче 7-го тура чемпионата Украины. Дубль оформил 21-летний Марьян Швед. Для него это второй дубль в карьере, ранее два мяча форварду удавалось забить в апреле 2015 года.

"Динамо" опустилось на третье место в УПЛ и упустило лидерство по потерянным очкам.

Из других результатов дня примечательна победа "Зари" над киевским "Арсеналом" в гостях со счетом 5:0.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

7-й тур

"Динамо" - "Карпаты" - 0:2 (0:2)

Голы: Швед, 19 (0:1). Швед, 45+2 (0:2).

Удаление: Меремич (К), 56.

"Десна" - "Олимпик" - 0:1 (0:0)

Гол: Билоног, 55.

Удаление: Гитченко (Д), 75.

"Львов" - "Александрия" - 2:2 (2:0)

Голы: Дуарте, 8 (1:0). Тэйлор, 21 (2:0). Грицук, 54 (2:1). Ситало, 83 (2:2).

"Арсенал" - "Заря" - 0:5 (0:3)

Голы: Караваев, 5 (0:1). Хомченовский, 13 (0:2). Рафаэл Ратао, 44 (0:3). Леднев, 51 (0:4). Хомченовский, 69 (0:5).